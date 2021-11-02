Aydın’da aşı farkındalığı oluşturulacak Aydınlı eczacılar kolları sıvıyor

Aşılanma oranı en iyi iller arasında yer alan Aydın’da, sağlık sektörü çalışanları aşı farkındalığı oluşturacak. Başlatılan aşı farkındalığı projesi ile birlikte Aydınlı eczacılar aşılarını yaptırarak, vatandaşlara öncülük edecek.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından vatandaşların sağlık konforunun arttırılması amacıyla bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından alınan kararlar kapsamında korona virüsün en önemli silahlarından olan aşının, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. İl genelindeki aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan bilgilendirme afişleri ile de vatandaşlara aşılanmanın önemi hatırlatılacak.



“Aydınlı eczacılar kolları sıvıyor”

Aydın Eczacılar Odası işbirliği ile başlatılan projede ise aşı farkındalığı oluşturulacak. “Sorumluluğumuzun farkındayız” sloganı ile gerçekleştirilecek olan kampanyada Aydınlı eczacılar, pandeminin bitmesi için aşılarını yaptıracak.



Aşılanmanın artması ile birlikte sağlık konforunun da doğru orantıda arttığına dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğümüz başkanlığında Eczacılar Odası, Veteriner Hekimler Odası, Aile Hekimleri Federasyonu, Türk Tabipler Birliği ve Bilim Kurulu’nda da görev almış olan hocalarımızla yaptığımız değerlendirme toplantısında ilimizdeki aşılama hizmetleri değerlendirilmiş ve sağlığın tüm bileşenleri olarak tüm Aydınlı hemşerilerimizin aşı farkındalığını arttırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bilindiği üzere Covid19 hastalığında en güçlü ve en etkili silahımız aşı ve artık çok iyi biliyoruz ki aşılama hızı arttıkça hastane yatışlarımız ve vatandaşlarımızın sağlık konforu her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımızda aşı bilinci oluşturulması amacıyla Eczacılar Odası ile birlikte bir farkındalık projesi oluşturuldu. ‘Aydınlı eczacılar kollarını sıvıyor’ sloganı ile aşılarını yaptırarak Aydınlı vatandaşlarımıza da öncülük edecek. Bu konuda destek olan, duyarlılık gösteren tüm hemşerilerimizi kamu kurum ve kuruluşlarımıza sivil toplum kuruluşlarımıza minnettarız” dedi.

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