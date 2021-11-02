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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi ile Gazeteciler Cemiyeti’nden işbirliği protokolü

İHA

Nazilli Belediyesi ile Gazeteciler Cemiyeti’nden işbirliği protokolü

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Derneği ile Nazilli Belediyesi’nde arasında imzalanan protokol ile Belediye Meclis Davetiyeleri ve Meclis Karar Özetleri yerel gazetelerde yayınlanacak. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli Belediyesi’ni şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz” dedi.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC), Nazilli Belediyesiyle yaptığı protokol kapsamında, Nazilli Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararların özetlerinin şehirde yayın yapan gazetelerde, haber sitelerinde ve radyolarda yayınlanması amacıyla Nazilli Belediyesi adına BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü'nün Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Derneği arasında imzalar atıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın makamında gerçekleşen imza protokolüne Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Hakan Tekeoğlu, Genel Sekreter Ali Soydemir, Muhasip Üye Ayşe Aktaş ve Denetim Kurulu Üyeleri Eray Gökçe hazır bulundu.

‘Yerel medyamıza hayırlı olsun’
Yerel Gazetelerin şehrin tarihe tanıklık eden ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük rol oynayan mecra olduğunu hatırlatan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, “Zor koşullarda yayın yapan gazetelerin güçlendirilmesi, desteklenmesi ve yaşatılması yerel yönetimlerin de sorumluluğundadır. Yerel gazeteler başta Milli Kütüphane olmak üzere 7 ayrı kurum tarafından arşivlenmektedir. Bu gelecek kuşaklar için çok önemli bir kaynaktır. Günümüzde internet teknolojisi ile de yaygınlaşan yerel medya daha çok kişiye ulaşmaya vesile olmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19'uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin toplantı gündemi ve kararlarının duyurulmasını düzenleyen 8'inci maddesi, "Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve toplantı günü de belirtilerek üyelere bildirilir. Gündem ve kararlar çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı salonunun girişine ve belediye ilan panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilan asılarak; gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi yöntemler kullanılarak yapılır" şeklindedir. Biz de Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar ile hem yazılı hem dijital hem de işitsel medyamızda, Belediye Meclis gündem ve kararlarını Nazilli’de yayın yapan ve 'Başkanlık Makamı Olur'u ile uygun görülen yerel gazetelerde yayımlanmasına bugün imzaladığımız protokol ile başlıyoruz. Teklifimize karşı olumlu yaklaşımı ve desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Koray Öden ve Özel Kalem Müdürü Şahsettin Polat’a teşekkür ediyorum. Protokolün, yerel medyamıza ve Nazilli Belediyesi hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Tüm kararlar halkımıza duyurulacak’
‘Nazilli Belediyesi’ni şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz’ sloganıyla seçimlerde Nazilli halkından destek istediklerini hatırlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli Belediyesi’ni şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz demiştik. Bunun önemli adımlarından birisini daha Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’yle imzaladığımız protokolle devam ettiriyoruz. Bugün itibariyle, Nazilli Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantı davetleri ile karar özetleri Yerel Gazetelerimizde yayınlanacak. Cemiyet Başkanımız Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerinin talebi üzerine gerçekleşen bu protokol sayesinde Belediyemizin aldığı tüm kararlar şeffaf bir şekilde tüm halkımıza duyurulacak. Protokolümüzün Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Nazilli Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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