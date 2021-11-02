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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bal üreticilerine arı kovanı hibe edildi

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bal üreticilerine arı kovanı hibe edildi

Aydın'da hayvancılığın gelişmesi için destekler vermeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, şimdi de küçük işletme sahibi arıcıları arı kovanı hibe ederek destekliyor. Bu yıl yaz aylarındaki yangınlar ve iki yıldır etkisini göstermekte olan kuraklık yüzünden istedikleri verimi alamadıklarını söyleyen arıcılar verilen desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden arıcılar, kendilerini zor günlerinde unutmayan ve piyasadaki en iyi kovanlarla kendilerini destekleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

2017 yılından bu yana Aydın ve çevresindeki illerde aracılık yapan Bozdoğan ilçesinden Müjdat Kaya arılı 40 kovanının olduğunu belirtip "Nereden verim alabileceksem oraya gidiyorum. Bu yıl yaz aylarında yaşanan yangınlardan dolayı Muğla tarafına gidemeyeceğiz ve arıcılığı Aydın'da yapacağız" dedi. Hibe edilen kovanların elindeki kovanlardan çok daha iyi olduğunu belirten Kaya, "Benim kovanlarım ahşap olduğu için yağmur yağdığında zarar görüyor. Dağıtılan kovanların altı plastik olduğu için daha sağlam. Bu kovanlarla birlikte bu yılın daha kazançlı olacağını umuyorum. Özlem Başkanımıza çok saygılar ve sevgiler sunuyoruz, arıcıların hep yanında oldu" ifadelerini kullandı.

"Kovanlar çok güzel"
Aile olarak arıcılıkla uğraştığını belirten ve aynı zamanda arıcılık teknikeri olduğunu ifade eden Abdülkadir Sakallı, "Yarı gezgincilik şeklinde arıcılık yapıyoruz. İki yıldır yaşanan kuraklıktan dolayı sıkıntılarımız çoğaldı, maliyetlerimiz yükseldi. Bu kuraklık zamanında bize çok katkısı ve yardımı olur" ifadelerini kullandı. Hibe edilen kovanları "Kovanlar gezginci arıcılık için ideal. Alttan havalandırmalı ve önden polen tuzaklı. Doğadaki polenin israf olmaması adına, arıların iyi kışlaması adına güzel bir kovan. Bu kovanlar sayesinde polenler heba olmayacak ve kazancımızı artıracak. Zaten polenler de arısütünün hammaddesi. Yani kovanlarımız çok güzel, beğendim" sözleriyle anlatan Sakallı, "Arılar kuraklık olmadığı sürece çalışırlar. Onların aradığı çiçek, nektar ve polen... Sadece bunları istiyorlar. Arılar çok çalışkan hayvanlardır" dedi.

Verilen desteğin gerekli olduğunu ifade eden Sakallı, "İki yıldır kuraklık yüzünden verim alamıyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bize yapmış olduğu bu katkıdan dolayı çok teşekkür ederim, faydalı olacağına inanıyorum. Bu kovanlar bizim için can suyu olur" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir bizleri unutmadığını gösterdi"
Hibeden yararlanan bir başka üretici Necdet Karadeniz ise, "Arıcılık ilk başlangıçta masraflı bir iş. İlk başlangıçta kovan sıkıntı oluyor. Hibe edilen kovanlar çok güzel. Bu destekten çok memnun olduk. Bu desteğin yapılması çok güzel. Çiftçilikte piyasa durgun. Arıcılık yapalım dedik kuraklıktan dolayı uyu kazanamıyoruz. Ayakta durmak için mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteklemeyi yapması unutulmadığımızı gösterdi. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Çiftçimize ve üretime katkıda bulunuyoruz"
Hibeler Aydın'ın 17 ilçesinde 100 ve altında kovanı olan üreticilere yapılırken, dağıtımlara katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ise şunları söyledi;
"Tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi tarımın özünde olan arıcılıkta da 100 ve altında kovanı olan üreticilerimize kovan desteği veriyoruz. Böylece hem üretime katkıda bulunuyoruz hem de çiftçimize katkıda bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu yüksek maliyetler yüzünden çok zor durumda olan bütün çiftçilerimizin her zaman zaten yanında. İnşallah bereketli olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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