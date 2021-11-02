Kuşadası’nın sevilen ismi Ural Alp, son yolculuğuna uğurlandı

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Kuşadası’nın sevilen isimlerinden Ural Alp hayatını kaybetti. Alp’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.



Kuşadası Belediye Meclis Üyeliği, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunan Kuşadası’nın sevilen ismi Ural Alp’in vefatı, sevenlerini derinden üzdü.

Alp’i son yolculuğunda, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası Eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, Kuşadası Eski Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, Eski Kaymakam Mustafa Ayhan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, İyi Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan ve Belediye Meclis Üyeleri yalnız bırakmadı.

Hanım Camii’nden kılınan ikindi namazının adından Alp’in cenazesi gözyaşları içinde Adalızade Mezarlığına defnedildi.

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