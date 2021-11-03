ADÜ Öğretim Üyesi Aydın'a, 'EuroexpoArt’tan özel ödül

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir Aydın, İtalya’da düzenlenen Venice Art Fair ve EuroexpoArt'ta ödül aldı.



ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir Aydın, İtalya’da 'Venice Art Fair ve EuroexpoArt' sanat komitesinin düzenlediği, ayrıca izleyicilerin de oylama yaptığı yarışmada özel ödüle layık görüldü. ADÜ'nün adını önemli bir sanat fuarında duyurmanın gururunu yaşadığını belirten Doç. Dr. Reyhan Demir Aydın, "Sanatı bir yasam bicimi olarak benimsemek benim için en büyük ödül. Venedik Sanat Fuarı’nda da layık görüldüğüm özel ödül ile Üniversitemizi temsil etmenin memnuniyetini yaşıyorum" diye konuştu.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim Üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi.

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