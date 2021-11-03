Efeler’in tiyatro atölyeleri için yeteneklerini sergilediler

Tiyatroya gönül veren adaylar, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Tiyatro Atölyeleri için ter döktü.

Yeni yetenekler arayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, 20212022 dönemi genç ve yetişkin grupları için yetenek sınavı düzenledi. Günler öncesinden Efeler Belediyesi’ne başvurularını yapan adaylar, atölyelere katılabilmek için hafta sonu düzenlenen sınavda yeteneklerini sergiledi. Milli Aydın Bankası Konferans Salonu ve Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu'nda iki gün devam eden yetenek sınavına rekor katılım gerçekleşti. 200’ü aşkın aday, EBŞT Tiyatro Atölyeleri’ne katılabilmek için alanında uzman jüri karşısına çıktı.

Bir hafta içinde sonuçların bizzat aranarak adaylara duyurulacağı ifade edilirken, iki hafta içinde de eğitimlerin başlayacağı bildirildi. Atölye eğitimleri kapsamında kursiyerlere; temel oyunculuk, sahne bilgisi, dramaturji, drama, oyun yazarlığı gibi konularda eğitimler verilecek. Kursiyerler yıl boyunca EBŞT’nin düzenlediği etkinliklerde görev alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.