Aydın’ın Sultanları Norveç’te ilk maçını kazandı

Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta temsil eden "Aydın'ın Sultanları" 32’li Finaller ilk maçında Norveç’in Tromso takımını farklı yendi:03.
Rakibiyle Tromsohallen Salonu'nda karşılaşan Aydın’ın Sultanları maçı baştan sona önde götürdü. İlk seti 1325 kazanan Aydın temsilcisi sonraki iki seti 1525’lik sayılarla aldı. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan takım, yarın Tromso ile 32’li Finaller’in ikinci maçına çıkacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’a büyük mutluluk yaşatan takımı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu takımın yarınki maçı da kazanarak bir üst tura çıkacağından emin olduklarını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.