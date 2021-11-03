Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Tezhip Sanatçısı Sevda Emlak’ın “Babı Aşk” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının altın işlemelerle süslediği eserler Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.



İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sevda Emlak’ın “Babı Aşk” isimli sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteylle kapılarını açtı. Sanatçının geleneksel dokunuşlarla hazırladığı 14 eserin yer aldığı serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı katıldı. Emlak’ın altın işlemeler kullanarak stilize ettiği bitki desenleri ve çeşitli figürlerden oluşan eserler 14 Kasım tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilecek.



Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Sevda Emlak, “Bir süsleme sanatı olan tezhip yüz yıllardır kültürümüzde yer alıyor. Tezhip, büyük emek ve özveri isteyen bir sanattır. Bugün beni yalnız bırakmayan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcılarımız Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan ile tüm dostlarıma çok teşekkür ederim” dedi.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını iletiyorum. Kuşadası Belediyesi olarak sanata verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Kadın sanatçılara ise daha çok önem veriyoruz. Sevda Emlak’a eserlerini Kuşadası’nda sergilediği için çok teşekkür ederim” dedi.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de sanatçıyı tebrik ederek “Tezhip Türk kültürünün içinde yer alan önemli bir sanattır. Bugün burada olmak, bu güzel eserleri görmek beni çok mutlu etti. Sanatçımıza eserlerini sergilemek amacıyla Kuşadası’nı tercih ettiği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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