Kuşadası’na özgü Tülüşah bitkisinin koruma alanı genişletildi

Kuşadası Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Meclis toplantısında sınırlı işgaliye, Kuşadası’na özgü endemik bir bitki türü olan tülüşah ve kardeş şehir ilişkileriyle ilgili 3 önemli karar alındı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı belediye meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Müdürlüklerden gelen konuların komisyonlara havale edildiği toplantıda Kuşadası’na özgü endemik bitki türü olan tülüşah’ın korunmasını amaçlayan önemli bir karar alındı. Halk arasında Aydın Gaşağı olarak da bilinen tülüşah bitkisinin Yaylaköy Mahallesi’ndeki koruma parselinin genişletilmesine karar verildi. Karar göre koruma parselinin yanındaki arazi ile yol olarak görünen kısmın imar planı değiştirilerek alana eklendi. Söz konusu arazinin yerine ise eş değer bir alan tahsis edilecek.



Kasım ayı olağan meclis toplantısında restoran ve kafelere uygulanan sınırlı işgaliyenin yeni kullanım alanları da belirlendi. Alınan sınırlı işgaliye kararı kapsamında genişliği 8 metreye kadar olan sokaklardaki işletmeler 1 metre 40 santim, 12 metrenin üzerindeki sokaklardaki işletmeler ise 2 metre 80 santim masa ve sandalye işgaliyesi yapabilecek. Bina çekme mesafesi bulunan işletmeleri kapsamayan uygulama ile işletmeler arasındaki haksız rekabetin önüne geçilecek. Belediye Başkanı Ömer Günel, alınan kararla ilgili “Uygulamada iki sokakta sorun yaşandı. Çekme mesafesini hesapladığımızda bazı işletmelerin kullanım alanlarında adaletsizlik oluştu. Bu sebeple yeni işgaliye sınırlarını belirledik” dedi.



Kuşadası Belediye Meclisi’nde Bosna Hersek’in dördüncü büyük kenti olan Zenica ile kardeş şehir olma kararı alındı. Kardeş kent konusunun ticari ilişkilere dökülmesi konusunda gelen öneri hakkında açıklama yapan Başkan Ömer Günel, “ Yeni kardeş şehirlerle ilgili yürüttüğümüz projeler pandemi sürecine takıldı. Yeni kardeş kentlerle ilgili seçimleri meclisteki turizm komisyonuna sevk ettik. Bu kapsamda turizm komisyonu ile dış ilişkiler komisyonu tarafından eş güdümlü olarak kardeş kent konusunda bir rapor hazırlanacak ve bu rapor meclise sunulacak. Amacımız kardeş şehir projelerinde karşılıklı sektörel fayda sağlayacak bağlar kurmak” diye konuştu.

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