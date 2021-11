AK Partili Savaş’tan kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti’nin 19. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş; “2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla kararlı adımlarla devam ettiğimiz yolumuzda daha varacak çok hedefimiz bulunmaktadır” dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti’nin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. AK Parti’nin sürekli çıtayı yükselttiğini ifade eden AK Parti’li Savaş, kutlama mesajında “Aziz milletimizin iradesiyle 3 Kasım 2002’de iktidar olan AK Parti’mizin, iktidara gelişinin 19’uncu yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Yolu da kaderi de milletimizle bütünleşmiş bir partinin mensubu olarak bu anlamlı günün gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin umutlarının bir tezahürü olarak ortaya çıkan Partimiz sürekli hedeflerinin çıtasını yükselterek, hizmet üreterek, milletimizin gönlündeki yerini korumayı başarmıştır. AK Parti, geçen 19 yıllık zaman diliminde bir taraftan vesayet odaklarıyla mücadele etmiş, diğer bir taraftan neredeyse her alanda devrim niteliğinde adımlar atarak aziz milletimize hizmet yolunda büyük projeler hayata geçirmiştir. Milletimizin oylarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle, ülkemiz yeni bir sayfa açmış; yeniden bir diriliş yaşanmıştır. Bugün uluslararası her platformda gücünü ispat etmiş; kendi kaderini kendisi tayin eden bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, tarımdan sanayiye, teknolojiden çevreye, savunma sanayiden sosyal hayata çok büyük yatırımlar gerçekleştiren AK Parti ile ülkemiz, dünyanın parlayan yıldızı haline gelmiştir. Devletimize ve milletimize yönelik her türlü terör faaliyetine karşı yürütülen etkin ve kararlı mücadele ile sınır içerisinde ve sınır dışında gereken cevaplar anında verilerek terör kaynağında kurutulmaktadır. Geride kalan bu 19 yıllık süreçte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Partimiz, emuhtıra, parti kapatma davası, Gezi Parkı olayları, 1725 Aralık yargı darbe girişimi, terör olayları, ekonomik saldırılar ve 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kanlı darbe girişimiyle sürekli engellenmek istense de aziz milletimizin büyük desteği ile her bir sıkıntının üstesinden başarıyla gelinerek vesayet odaklarına asla geçit verilmedi ve de verilmeyecektir” dedi.



Cumhuriyet’in ikinci asrının yeni bir dönem olacağına vurgu yapan Savaş’ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: “2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla kararlı adımlarla devam ettiğimiz yolumuzda daha varacak çok hedefimiz bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkılacağı yeni bir asır, yeni bir dönem olacaktır. Bu vesilesiyle aziz milletimizle birlikte AK Partimizin iktidara gelişinin yıl dönümünde, davamıza katkı sunmuş partimizin her bir mensubuna şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Milletimize hizmet yolunda nice yıllara.”

