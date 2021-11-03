Aydınlı Tabip Odası Başkanı Çıbık; "Ek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz"

Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, hekimlerin çalışma koşulların ağır olduğunu ifade ederek "Ek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz" dedi.



Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısının, sağlık emekçilerinin sağlığının, özlük ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebileceğini ifade eden Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, "Hekimlik yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukukiinsancıl çalışma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Sağlıkta dönüşüm nedeniyle hekim ve tüm sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığını ifade eden Çıbık, "Mart 2020’den itibaren Covid19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik, klinik, yoğun bakımlarında, filyasyonda ve aşılamada var gücüyle çalışmaya devam etmiştir" dedi.



"Hekim maaşları çalışırken 18 bin TL, emeklilikte 10 bin TL'den aşağıya olmamalı"

Tüm sağlık çalışanları maaşında 3 bin 600 ek gösterge uygulanması taleplerini yineleyen Çıbık, "Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7 bin 200; uzman için 6 bin 400; 8. derece pratisyen için bin 600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek öğretim personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor için 7 bin 200, doçent için 6 bin 800 olmalıdır. Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için yüzde 700, uzman için yüzde 550; 8. derece pratisyen için yüzde 360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek öğretim personeli profesör doktor için yüzde 700, doçent için yüzde 625 olmalıdır. Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 bin TL’den, emeklilikte de 10 bin TL den daha az olmamalıdır. İçinde bulunduğumuz Kasım Ayı boyunca 'Emek Bizim Söz Bizim' diyerek başlattığımız eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir kez daha duyurmak için buradayız. Sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan 'beyaz yürüyüşümüzü' başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da yapacağımız 'beyaz forumda' da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı bir kere daha duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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