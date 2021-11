Efeler’de ikinci 'Kitap Kafe' açıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe’nin ikincisi düzenlenen törenle açıldı.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'i ‘Marka Kent’ yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden 'Kitap Kafe'nin ikinci şubesi Girne Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan ilk Kitap Kafe'nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, verdiği tüm sözleri tutacağına dikkat çekti. Efelerli vatandaşlara her ay 2 sürpriz yapacağını ifade eden Başkan Atay, önümüzdeki günlerde Kitap Kafe’nin üçüncü şubesini de Orta Mahalle’de açacaklarını müjdeledi.



Gençlerin ve çocukların Kitap Kafe’de her türlü bilgiye ulaşabileceğini vurgulayan Başkan Atay; “Seçimden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum ve bir müjde daha vermek istiyorum. 2 ay içerisinde Orta Mahalle’de bir Kitap Kafe daha açacağız. Bunun da sözünü veriyorum. Çünkü Kitap Kafe’leri çok önemsiyorum. Burada gençlerimizin bilgiye erişme konusundaki duyarlı davranışlarını, bilgiye erişmek için yer aradıkları bir ortamı hazırladık. Bu fiziki şartları yerine getirerek onların bilgiye erişebilmesi için gereken şartları sağlamış olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Burada binlerce kitap var, bilgisayar var. Burada öylesine bir ortam oluşturduk ki, her türlü bilgiye erişebilirler” dedi.



“Geleceğimiz için çabalıyoruz”

Konuşmasının devamında bilginin önemine dikkat çeken Başkan Atay; “Burayı çocuklarımız için, geleceğimiz için açıyoruz. Çünkü bilgi onları korkudan uzaklaştırır. Bilgi onlara sevgi aşılar, barış içerisinde yaşamayı alışmalarını sağlar. Bilgi onların iyi bir meslek sahibi olmalarını, para kazanmalarını sağlar. Bunun için çabalıyoruz. Çocuklarımız için geleceğimiz için ve kadınlarımız için çabalıyoruz. Çünkü, onların da çocuklarını buraya güvenli bir şekilde gönderip, burada çocuklarının eğitimle bilgiye kavuşmalarını sağlamayı amaçladık” dedi.



“Her ay 2 açılış yapacağım”

Görev süresi dolana kadar verdiği tüm sözleri yerine getireceğini ifade eden Başkan Atay; “Ben belediye başkanı olarak verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Hiç kimse engelleyemeyecektir. Ne dediysem, hepsini yerine getireceğimiz. Sizin için. Çünkü verdiğim sözleri tutmam için siz seçtiniz beni. Ben de verdiğim sözleri tutacağım. Bir örneğini de burada görüyorsunuz. Daha çok örnekler göreceksiniz. 2 hafta sonra başka bir sürprizim daha var. Her ay 2 sürpriz yapacağım sizlere, her ay 2 açılış yapacağım” dedi.



Başkan Atay, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, Kitap Kafe içerisinde incelemelerde bulundu. Kafe içerisindeki kitapları da inceleyen Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara da seslenerek, kitap bağışlarının devam ettiğini ve isteyen herkesin kitap bağışında bulunabileceğini hatırlattı. Açılış törenine onur konuğu olarak katılan yazarlar, onlar için hazırlanan stantta kitaplarını imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.