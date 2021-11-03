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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi hizmetleri devam ediyor

İHA

Kuşadası Belediyesi hizmetleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Mahallesi’ndeki mezarlıkta bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda mezarlığın çevresine bölgenin doğal dokusuna uygun malzemeden taş duvar örülerek dini inançlara uygun motiflerle bezenecek.

Yeniköy yolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından şimdi de kent merkezine uzak bölgelerdeki mezarlıklara yoğunlaşıldı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel’in talimatıyla uzun yıllardır bakımsız kalan Güzelçamlı Mahallesi’ndeki mezarlıkta bölgenin doğal yapısına uygun taş duvar örme imalatına başlandı. Duvarlar daha sonra dini inançlara uygun motiflerle bezenecek. Defin alanının aydınlatma sistemi de yenilenecek olan mezarlıktaki çalışmalar tamamlandığında Güzelçamlı Mahallesi’ndeki vatandaşlar ebediyete uğurladıkları yakınlarını daha temiz ve düzenli bir mezarlıkta ziyaret edebilecek.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, korona virüse karşı normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) ekipleri düzenli olarak Güzelçamlı Mahallesi’nden başlayarak kent genelindeki camileri çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla temizleyerek dezenfekte ediyor.

Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinin koordinasyonundan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla iki mahallemizde de belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin uyum ve iş birliği içerisinde çalışması sayesinde Davutlar ve Güzelçamlı’ya son yılların en büyük alt yapı ve üst yapı yatırımları yapıldı” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise, “Belediye Başkanımız Ömer Günel 2,5 yılda kentimizi baştan aşağıya yeniledi. Güzelçamlı Mahallesi’ndeki mezarlık yaklaşık 30 yıldır bakımsız kalmıştı. Her gün yüzlerce insanımızın ziyaret ettiği mezarlıklarımızın daha temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlarımızın doğumdan, ölüme kadar her zaman yanlarında olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

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