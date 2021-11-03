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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ertürk, “AK Parti millete hizmet yolunda emin adımlarla yürüyor”

İHA

Başkan Ertürk, “AK Parti millete hizmet yolunda emin adımlarla yürüyor”

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Partimiz, 19 yıldır “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” anlayışıyla millete hizmet yolunda emin adımlarla yürüyor” dedi.
Başkan Ertürk mesajında, “AK Parti, 19 yıl önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kurulup milletimizin de desteğiyle 19 yıldır tek başına iktidar olma başarısını göstermiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın, partimiz kurulduğu gün; “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözleri hala hafızalarımızda. Evet, o günden sonra hem Türkiye’de hem de dünya da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin iktidara gelişinin 19. yıldönümü kutlu olsun. “Biz, bu millete efendi olmaya değil; hizmetkar olmaya geldik” diyen Cumhurbaşkanımızın yolunda millete hizmet sevdamızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. “Bir Şehir Önce Gönüllerde Kurulur.” diyerek vatandaşlarımızın bizlere olan güveni ve sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla ilk günkü aşkla çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Kuyucak’ımıza birbirinden önemli ve örnek olacak projeleri kazandırdık ve bu projelerimizi ilçemize kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, 3 Kasım 2002’de iktidara gelişimizin 19. Yılını kutluyor, inandığımız yolda yürüdüğümüz partimizin değerli teşkilat mensuplarına saygılarımı iletiyorum” dedi.

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