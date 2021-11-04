Buharkent MYO’da madde bağımlığı semineri düzenlendi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda (MYO), Buharkent İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Madde Bağımlılığı Semineri düzenlendi.

Öğrencilerin yoğun olarak katılım gösterdiği seminerde, madde bağımlılığının sebepleri ve madde bağımlılığından uzak durma yollarının neler olduğu hakkında bilgi verildi. Buharkent MYO yönetimi, seminerin öğrenciler adına faydalı olduğunu belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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