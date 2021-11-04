ADÜ Rektörü Aldemir, Aydın MYO öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, RektörÖğrenci buluşmaları kapsamında Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile Atatürk Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.



Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Aydın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ülkemizin geleceği ve teminatı olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Kişiliğinizi, karakterinizi, tarzınızı, tavrınızı tam belirleyeceğiniz noktadasınız. Hayatta başarılı olmak için özgüvenli, donanımlı ve farklılıklarınızı ortaya koyacak şekilde kendinizi yetiştirmelisiniz. Evlatlarım; devlet, bayrak, millet, ezan başlıca şiarınız olsun. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu unutmayın” dedi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerle buluşmasının ardından fakültenin akademisyenleri ile bir araya gelerek 20212022 Akademik Yılı çalışmalarını görüştü.

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