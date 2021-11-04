ADÜ Rektörü Aldemir, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, RektörÖğrenci buluşmaları kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri ile Atatürk Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.
Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Burcu Aydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin ADÜile gurur duyabileceğini vurgulayarak konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ailelerinizin bize emanet ettiği sizler, geleceğimizin teminatısınız. Bizlerde; bilgiyle, görgüyle, kültürle, milli duruşla, vatan, bayrak, ezan sevgisiyle donanmış bir vaziyette, geleceğimizi temsil edecek gençler olarak sizleri mezun edeceğiz” dedi.
Rektör Aldemir, öğrencilerle buluşmasının ardından fakültenin akademisyenleri ile bir araya gelerek 20212022 Akademik Yılı çalışmalarını görüştü. Programın çıkışında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerden gelen özçekim isteklerini geri çevirmedi.
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