ASKİ Davutlar alt yapı yatırımlarına yenilerini ekliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Davutlar Mahallesi’nde içme suyu standartlarının kalitesini artırmak için 3 yeni sondaj kuyusu açtı.



ASKİ ekipleri özellikle turizm sezonunda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelenlerle nüfusu artan Davutlar Mahallesi’nin içme suyu standartlarını yükseltmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Davutlar Mahallesi’nde jeofizik çalışması yürüten ASKİ ekipleri tarafından son olarak içme suyu kalitesi yüksek olan yerlerde derinlikleri yaklaşık 150 metre olan 3 yeni sondaj kuyusu daha açıldı. İki tane de doğal su kaynağına sahip olan bölgedeki içme suyu sondaj kuyusu sayısı böylece 15’e yükseldi. ASKİ’nin yeni kuyular açmak için belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.



Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin koordinasyonundan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Yaz döneminde artan nüfusa bağlı olarak nadiren de olsa bölgemizde su sıkıntısı yaşanıyordu. Çalışmaların tamamlanmasıyla Davutlar Mahallesi’nde bu sorun ortadan kalkacak” diye konuştu.

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