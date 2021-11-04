Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiği Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı yabancı misafirlerini ağırladı.

06 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, açıldığı günden bu yana öğretmen ve öğrencilerin adeta akınına uğruyor. Öğrenci gruplarının sık sık ziyaret ettiği parka, son olarak ‘Zorbalığa Son Ver Dostluğa Yol Ver’ Projesi kapsamında Aydın’a gelen Erasmus öğrencileri misafir oldu.

Hacı Celal Oto Ortaokulu’nun konuk ettiği Erasmus projesi kapsamında Polonya ve İspanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenler, ziyaret ettikleri Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’na hayran kaldı. Kendileri için çok ilgi çekici bir deneyim olduğunu ifade eden öğretmen ve öğrenciler, parkta çok kaliteli vakit geçirdiklerini belirtti.

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