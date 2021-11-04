Aydın filesi Avrupa'da gururlu



AYDIN, (DHA) - CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde eşleştiği Norveç'in BK Tromso takımını deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada 3-0'lık skorlarla yenerek adını son 32 takım arasına yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da yoluna devam ederek alkış topladı. Balkan Kupası'nı kazandıktan sonra katılma hakkı kazandığı Challenge Kupası'nda 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Gacko takımıyla eşleyan Aydın temsilcisi ilk maçına 24 Kasım'da deplasmanda çıkacak. Aydın'da oynanacak rövanş maçının tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Aydın ekibi, bu turu da geçmesi halinde Maccabi Hadera (İsrail) 1.MCM-Diamant Kaposvar (Macaristan) eşleşmesinin galibiyetle rakip olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, takımın Avrupa'da gösterdiği başarı ile gurur duyduklarını belirterek, "Takımımızın başarılı olup bir üst tura çıkacağına inanıyorduk. Bu inancı bize onlar verdi ve haklı çıktılar. Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz. Ülkemizi Avrupa'da en başarılı şekilde temsil etmeye devam edeceklerine olan inancımız son derece yüksek. Takımımızın tüm teknik ekip ve sporcularını tebrik ediyorum ve yürekten kutluyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019 CEV Challenge Kupası'nda finale kalıp, şampiyonluk kupasını İtalya'nın Saugella Monza takımına kaptırmıştı. Monza, ilk maçı deplasmanda 3-0, rövanşı evinde 3-1 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-11-04 12:05:58



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