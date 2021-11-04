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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu’nu bağrına bastı

İHA

Akçaköylüler Başkan Çerçioğlu’nu bağrına bastı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’ne yapılan yatırımlarla ilgili düzenlenen buluşmada, mahalleliler tarafından coşkuyla karşılandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’nde uzun yıllardır beklenen bir yatırımı gerçekleştirdi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından mahallede köklü bir yatırım yapılarak yeni ve modern bir içme suyu altyapı ağı oluşturuldu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mahalleye yapılan tüm hizmetler için düzenlenen buluşmada Akçaköy Mahallesi sakinleri ile bir araya gelirken, vatandaşlar Başpkan Çerçioğlu’na yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Çerçioğlu, “Sizlere hizmet etmek bana gurur veriyor”
Başkan Çerçioğlu’nun alana geldiği ilk andan itibaren sevgi seline dönüşen buluşmada genci yaşlısı binlerce vatandaş, Başkan Çerçioğlu’nu yüreklerine bastı. Vatandaşların ilgisi ve desteğinden dolayı duygulandığını belirten Başkan Çerçioğlu, vatandaşlar için çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, “Sizin 40 yıldır süren sorununuzu değerli muhtarım bize anlattı. Seçimlerde ben özellikle hanım kardeşlerime söz vermiştim. Bir kadın anlayabilir neler çektiklerini ve dedim ki ‘en kısa sürede bu sorunu çözeceğiz’ hep beraber de çözdük, hayırlı uğurlu olsun. Köşk ilçemize toplamda 56 milyonluk yatırım yaptık. Köşk’ün bu zamana kadar almış olduğu en büyük hizmet. Köşk ilçemizde birçok köyün suyu yoktu. Hanım kardeşlerimiz kovalar ile taşıyordu. Biz bütün Aydın’ın köylerinde su sorununu çözdük. Siz isteyin Büyükşehir yapsın. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sizlerin hizmetindeyim. Sizlere hizmet etmek bana gurur veriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.
Muhtar Vedat Kuruş’u da sahneye alan Başkan Çerçioğlu, hizmet için açık çek verdiğini belirterek, ne sorun olursa olsun Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak hizmetlerinde olduklarını belirtti. Muhtar Vedat Kuruş da yapılan hizmetlerden dolayı Akçaköy halkı adına Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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