Aydın'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeli eğitimden geçti

Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve Türkiye’de valilik bünyesinde ilk olma özelliği taşıyan Portakal Çiçeği Yaşam Atölyesi Ergen Psiko Sosyal Danışma Merkezi, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline eğitim verdi.



Çağrı alıcı ve çağrı yönlendirici olarak çalışan personelin tamamına yönelik düzenlenen ve bir hafta süren eğitim semineri boyunca, alanında yetkin Uzman Psikolog Suzan Aksüt Osmanoğlu ve Psikolog Gamze Lalaşahin tarafından 'insan ilişkileri ve iletişim ile kaygı ve stres yönetimi' konularında interaktif eğitim verildi. Özellikle 112 Acil Çağrı Merkezini arayan kişilerin kaygı düzeyinin yüksek olması nedeniyle çağrı alıcı ve çağrı yönlendirici personelin sakinleştirici bir üslupla iletişim kurmasının son derece önem arz ettiğini ifade eden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Neşe Şahin çağrı karşılama standartlarının yükseltilmesine yönelik bu tür eğitimlerin ilerleyen süreçlerde de devam edeceğini belirtti.

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