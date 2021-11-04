İçişleri Bakanı Soylu'dan Aydınlılara 'hayırlı olsun' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın İl Nüfus Müdürlüğü ile 11 ilçe nüfus müdürlüğünün yeni konsepti ile vatandaşlara hizmet vermeye başladığını belirterek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Aydın'da İl Nüfus Müdürlüğü ile 11 ilçe nüfus müdürlüğü yenilenen konseptleri ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yenilenen nüfus müdürlüklerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aydın ve ilçelerine yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz yakıştı mı yakıştı. Aydın'da İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 11 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz yeni konseptle hizmete hazır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Hayatımızın her anında."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.