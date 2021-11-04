Güvercinada Kalesi tarihine ışık tutacak çalıştay başladı

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen ‘Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı’ başladı. 6 Kasım’a kadar sürecek olan çalıştayda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvencinada Kalesi’nin surları tarih ve sanat tarihi uzmanlarınca incelenecek. Elde edilen bulgular rapor haline getirilerek bir kitapta toplanacak.



Kuşadası, Güvencinada Kalesi’nin tarihine ışık tutacak olan ‘Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı’na’ ev sahipliği yapmaya başladı. Çalıştay, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle düzenleniyor. 46 Kasım tarihlerini kapsayan çalıştaya Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Daş, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Hasan Feridun Özgümüş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Çelik ile ADÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Mükerrem Kürüm katılıyor.



Çalıştayda ilk gün öğretim üyelerinden oluşan bilim kurulu Güvercinada Kalesi’ni dolaşarak surlarda inceleme yaptı. Ardından kalenin burcuna çıkan heyet duvarlardaki eski yazıların fotoğrafını çekti. Bilim kurulu bir gün daha Güvercinada Kalesi’nde saha araştırması yapacak. 6 Kasım’da da elde edilen bulguların paylaşılması amacıyla özel bir otelde halka açık panel düzenlenecek. Ocak ayında ise çalışmaların sonucunu içeren kitap yayımlanacak. Kitap, araştırmacılara kaynak oluşturması için kütüphanelere gönderilecek.



Güvercianda Kalesi’nin Kuşadası için çok önemli bir simge olduğunu belirten Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, “Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist Güvercianada Kalesi’ni ziyaret etmeye geliyor. Amacımız tarihi kalenin geçmişinin tam ve doğru olarak bilinmesini sağlamak. Çalıştayı gerçekleştirmemizde emeği geçen başta akademisyenler olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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