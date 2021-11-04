Nazilli'de tarihi eser operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 214 adet Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikke ile 88 adet çeşitli tarihi eser olarak nitelendirilen obje ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Takibe alınan bir şahsın evinde ve aracından yapılan aramalarda 214 adet Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikke ile 88 adet tarihi eser olarak nitelendirilen; kırık yüzük, ok ucu, kadın figürü, mühür ve benzeri obje ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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