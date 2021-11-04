Söke'nin Kızılkilise Deresi'nde temizlik çalışması

Söke'nin Fevzipaşa ve Atatürk Mahallelerinde yer alan Kızılkilise deresi DSİ tarafından temizleniyor. Geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmada kışlık temizlik yapılırken, gerçekleşen yatak temizliğinde DSİ’iye ait bir kepçe, bir kamyon çalışıyor. Çalışmalara Söke Belediyesi de 3 kamyonla destek veriyor.

Geçtiğimiz yıllarda lokal olarak gerek DSİ, gerekse yetki alanında bulunmamasına rağmen Söke Belediyesi tarafından yapılan yatak temizliği, bu yıl da gerçekleşirken; Atatürk Mahalle Muhtar Arda Canbul iki kuruma da ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Muhtar Arda Canbul çevrede bulunan sepetçi vatandaşların atıkları nedeniyle kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Atataürk Mahalle Muhtar Arda Canbul; “Olabilesi şiddetli yağışta dere üzerinde olan evlerin zarar görmemesi adına temizleme çalışmaları devam ediyor. Burası mahallenin en büyük kanayan yarasıdır. Bu bölgemizde sepet işiyle uğraşan vatandaşlarımız var, onların atıkları dere yatağını tamamen doldurmuş durumdaydı. Temizlendikten sonra yine aynı olacak. Biz buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Bu deremizde bir düzenleme çalışması yapalım. DSİ yetkililerine ve Söke Belediyesi’ne yapılan çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama kalıcı bir çözüm de bekliyoruz" dedi.

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