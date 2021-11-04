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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de Kızılay Haftası kutlandı

İHA

Nazilli'de Kızılay Haftası kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türk Kızılay'ının kuruluşu nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi. Merkez Çapahasan İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler tarafından hazırlanan program büyük beğeni gördü.

Nazilli Çapahasan İlkokulu’nda Kızılay haftası öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırlanan bir programla kutlandı. Kutlamaya Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkan Vekili Ayşe Bozdoğan Kantar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, İlçe Sağlık Müdürü Şule Güleken Akbaş, İlçe Spor Müdürü Güven Eker, Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Abdülgani Kavak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program okul bahçesinde Çapahasan İlkokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile başladı. Ardından okulun tiyatro salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Kızılay haftası ile ilgili konuşmaların ardından öğrenciler hafta ile ilgili şiirler okudu, koro ve ront gösterisi yapıldı. Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında ödül alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri dağıtıldı. Etkinliğe katılan davetlilere ve öğrencilere aşure ikramı ile etkinlik son buldu.

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