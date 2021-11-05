Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN,(DHA) AYDIN´ın Koçarlı ilçesindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Amyzon Antik Kenti´nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakaladı.

Koçarlı´ya 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersinbelen Mahallesi sınırları içinde olan 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti´nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan bölgenin tespit edilmesiyle operasyon yapan jandarma ekipleri, S.K. (28) ve F.Ö.´yü (42) kazdıkları 3 metrelik tünelde çalışma yaparken, suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapan 2 şüpheliyle birlikte küsek, kazma ve detektör ele geçirildi.

Tarihi kentte kaçak kazı yapan S.K. ve F.K.´nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN

2021-11-05 03:38:21



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