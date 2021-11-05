Amyzon Antik Kentte kaçak kazıya suçüstü. 2 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN,(DHA) AYDIN´ın Koçarlı ilçesindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Amyzon Antik Kenti´nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakaladı.
Koçarlı´ya 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersinbelen Mahallesi sınırları içinde olan 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti´nde kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan bölgenin tespit edilmesiyle operasyon yapan jandarma ekipleri, S.K. (28) ve F.Ö.´yü (42) kazdıkları 3 metrelik tünelde çalışma yaparken, suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapan 2 şüpheliyle birlikte küsek, kazma ve detektör ele geçirildi.
Tarihi kentte kaçak kazı yapan S.K. ve F.K.´nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN
2021-11-05 03:38:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.