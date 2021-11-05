Tarım Müdürü, hem şaşırttı hem de çocukluğuna döndü Makam arabasından inip eşeğe binen müdür köylüden tam not aldı

Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın’da Efeler İlçesi’nin Tarım Müdürü ziyaret ettiği bir köyde hem çocukluğuna geri döndü hem de köylülerin haliyle hallendi. Ziyaret ettiği köyde, makam arabasından inip eşeğe binip yol giden Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, köylülerin takdirini topladı.

Aydın’ın en büyük ilçesi olan Efeler ilçesinde büyük çoğunluğu kırsal ve dağ köyleri olmak üzere 83 mahallede hizmet veren Efeler Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, mesailerinin büyük bir kısmını köylerde geçiriyor. Zaman zaman otomobille ulaşım olmayan bölgelere de giderek bizzat çiftçilerle görüşmeler yapan Tarım Müdürü Mehmet Esen, buralarda hem köylülerin halleri ile hallenip hem de zaman zaman çocukluğuna dönüyor.

Bir program dolayısıyla ziyaret ettiği Ortakayacık Köyü’nde makam aracından inerek eşeğe binen Tarım İlçe Müdürü Mehmet Esen, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve çocukluğunun köyde tarla ve bahçelerde geçtiğini belirterek, “Makamda kravat taksak da sahada yeri geldiğinde çizme ile yeri geldiğinde at ve eşek sırtında dağ bayır dolaşıyoruz. Halkımız pek alışık olmadığı için zaman zaman şaşırsa da bizim aslımız bu” diyerek saha ziyaretlerinde araç ile ulaşımın olmadığı bölgelerde hem çiftçinin haliyle hallendiğini hem de çocukluk yıllarını yaşadığını söyledi.

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