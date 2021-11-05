Organ bağışı farkındalığı için resim sergisi İl Sağlık Müdürlüğü, organ bağışına dikkat çekti

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, gerçekleştirdiği resim sergisi ile organ bağışının önemine dikkat çekti.

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, hizmet binası girişine bilgilendirme standı kurdu. Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte düzenlenen resim sergisi ile de farkındalık oluşturuldu. Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan standı Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile birlikte ziyaret eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alırken, lise öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bağış stadında ki görevli öğrencilerin daveti ile organ bağışında bulunarak, yeni organ bağışlarında farkındalık oluşmasına katkıda bulundu.

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