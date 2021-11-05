Kocababa Deresi’nde ıslah çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan Kocababa Deresi’nde Devlet Su İşleri tarafından ıslah çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü yaptığı yazılı açıklamada, “Aydın’ın Koçarlı ilçe merkezinden geçen, Kocababa Deresinde zaman zaman oluşan taşkınlarla yerleşim yerlerine zarar verdiği bilinmektedir. Tekrar aynı sorunlarının yaşanmaması ve ilçe merkezinin daha estetik bir görünüme kavuşması için 1,4 kilometre olan Kocababa Deresinde ıslah çalışmaları devam ediyor. İş kapsamında 1.1 kilometre betonarme U kesitli ıslah çalışmaları ve araç geçiş köprüsü çalışmaları tamamlanmış olup, yaya köprü çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Koçarlı ilçe merkezi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş; ilçe merkezinin estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır”

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