ADÜ'deki organ bağışı standı ile farkındalık arttırıldı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı standı kuruldu.



Ülkemizde her yıl 39 Kasım tarihleri arasında 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' olarak kutlanıyor. Bu kapsamda ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde stant kurularak hasta ve hasta yakınlarına görevli personeller tarafından bilgilendirmelerde bulunulup, organ bağışının önemine dikkat çekildi. Organ bağışı konusunda bilinci ve farkındalığı arttırmanın hedeflendiği standa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Organ bağışına yönelik başvuruların kabul edildiği stantta, vatandaşlara konu hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

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