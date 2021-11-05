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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Kocakaplan’ın acı günü

İHA

Başhekim Kocakaplan’ın acı günü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan’ın babası Süzan Kocakaplan vefat etti. Merhum Kocakaplan’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından taziye mesajı yayınlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajda “Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimimiz Op. Dr. Niyazi Kocakaplan’ın babasının vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 05.71.2021 (Bugün) Saat 14.00’da Denizli ili Karaman Mahallesi Gezek Yatağı Camii’nden kaldırılarak Servergazi Mezarlığı’na defnedilecektir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

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