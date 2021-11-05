Kızıldere ilk ve ortaokulu öğrencilerinden Aziz Sancar’a davet

Aydın’ın Nazilli İlçesinde 2021 yılının ilk TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Kırsal Kızıldere Mahallesinde açıldı. Öğrenciler tarafından yaşadıkları coğrafya gereği tarıma dayalı ekonomilerine destek sağlama amaçlı hazırlanan 17 projede seracılık, tarım ve yenilebilir enerji konuları ele alındı. Sergide öğrenciler bilim insanı Aziz Sancar'ı okullarına davet ettiler.



Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube müdürü Latif Akgün, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Güven Eker, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte davetlilerin katıldığı 2021 yılının ilk TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilginç projeleri ile büyük takdir topladı. Kızıldere ilk ve Ortaokulu Müdürü Ali Bayazıt’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisinin düzenlendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda bölgenin coğrafi koşullarına bağlı olarak seracılık, tarım, yenilebilir enerji rüzgargülleri gibi konuların ele alındığı 17 proje konuklara tanıtıldı.



‘Geleceğin Aziz Sancar’ları yetişiyor’

2021 yılının ilk TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hakkında konuklara bilgilendirmede bulunan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, geçen yıl pandemi nedeniyle bilim fuarlarının yapılamadığını ifade ederek, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Pandemi nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediğimiz fuarlarımızı bu yıl 26 fuarla devam edeceğiz. İlk Bilim Fuarımızı ise Kızıldere Mahallemizde gerçekleştirdik. Çocuklarımız yaşadıkları coğrafya gereği tarıma dayalı bilimsel projeler hazırladı. ‘Geleceğin Aziz Sancar’ları yetişiyor’ diyebileceğimiz projelerle karşılaştık. Bölgede yetişen İncir, Kestane, zeytin ve cevize destek olmak amacıyla hazırlanmış çok sayıda proje ile köy hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ele almış. Tabi bu anlamdaki projeler ülke tarımına da katkı sağlayacaktır. Okul Müdürü Ali Bayazıt, Proje Yürütücüsü Buket Garip önderliğinde fuarda 6 araştırma, 5 inceleme, 4 tasarım 2 kodlama alanında toplam 17 projeyi 52 öğrenci 13 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Emeği geçen öğrencilerimiz başta olmak üzere onları yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Emeklerine ve yüreklerine sağlık” dedi.



“Bu fuarlar öğrencilerimizin eğitimlerde aldığı bilgilerin tatbiki açısından çok önemli”

Projelerin bulunduğu stantları tek tek gezen ve öğrencilerden bilgi alan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, öğrencileri tebrik ettiğini ifade ederek, “Bu fuarlar öğrencilerimizin eğitimlerde aldığı bilgilerin tatbiki açısından çok önemli. Öğrencilerimizin bilgilerini geliştirmesi, pekiştirmesi ve hayata uyarlaması dışında yaşadıkları çevrenin bir parçası olarak sorunları algılaması ve çözümü konusunda inisiyatif geliştirmeleri açısından da önemli. İlçemizde merkezde bulunan okulların yürüttüğü çalışmalar dışında kırsaldaki okullarımızın da bu çaba içinde olması ayrı bir önem arzetmektedir. Okullarımızı teşvik ederek bu konularda gelişme sağlamaları için çaba sarf ediyoruz. İlerleyen süreçte öğrencilerimizin bu fuarlardan kazanımlarının çok daha fazla olacağını inanıyoruz. Öğrencilerimizi de ve bu konuda desteği ile onları yönlendiren tüm öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” dedi.



Kızıldere ilk ve Ortaokulu öğrencileri Bilim İnsanı Aziz Sancar’ı okullarına davet ederek projelerinin geliştirilmesinde destek olmasını istediler.

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