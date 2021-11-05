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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saadet Partisi’nden ‘Umut Ormanı’ çağrısı

İHA

Saadet Partisi’nden ‘Umut Ormanı’ çağrısı

Saadet Partisi Aydın İl Kadın Kolları, ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ projesi kapsamında tüm Aydınlılara fidan bağışı çağrısında bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezi koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilecek olan ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ projesi için Aydın’da da bağış ve tanıtım standı kuruldu. Saadet Partisi Aydın İl Başkanlığı tarafından Atatürk Kent Meydanı’nda “Umut Elimizde Yeşerecek” sloganıyla kurulan stant önünde basın açıklaması gerçekleştirilirken, tüm Aydınlılara fidan bağışı çağrısı yapıldı. Düzenlenen basın açıklamasında kısa bir konuşma yapan Saadet Partisi Aydın İl Başkanı İbrahim Danacı, projenin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek bir alanda ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ oluşturacaklarını söyledi.

“Hep birlikte yeşerteceğiz”
Projenin yürütücülüğünü üstlenen Saadet Partisi Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Füsun Vapur Karasoy, yanan ormanların hep birlikte yeşertileceğine dikkat çekerek, “Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında, ciddi boyutta orman yangınları yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı, büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı, hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz. Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’ ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri elbirliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Herkesi birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz”
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye için canla başla çalıştıklarını ifade eden Karasoy; “Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah’ın bize emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize, emanete sahip çıkma sorumluluğun yüklemiştir. Bu sebeple hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Bu sebeple kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyası ile kuracağımız ‘Necmettin Erbakan Umut Ormanı’nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan, elimizdeki umuttur. Bütün vatandaşlarımızı birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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