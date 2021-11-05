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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası kapalı pazaryerinin eksikleri hızla giderilecek

İHA

Kuşadası kapalı pazaryerinin eksikleri hızla giderilecek

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari ile Yusuf Atak Kapalı Pazar Yeri esnafını ziyaret etti. Güvercin Masa gezici ekibinin de eşlik ettiği ziyarette pazar yerinde incelemelerde bulunan başkan yardımcıları, esnaf ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi vatandaşlar ile esnafın sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için kentin farklı bölgelerinde yaptıkları alan gezilerine devam ediyor. Kuşadası sokaklarını karış karış dolaşan belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde her kesimin istek ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları arıyor. Bu kapsamda Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari ile Yusuf Atak son olarak Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazaryeri’nde incelemelerde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar ile Güvercin Masa gezici ekibinin de yer aldığı ziyarette belediye başkan yardımcıları, pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun, öneri isteklerini dinledi. Güvercin Masa gezici ekibi de oluşturduğu talep formlarını anında ilgili birimlere iletti. Son dönemde artan mazot ve gübre fiyatlarından şikayetçi olan pazarcı esnafı ise Kuşadası Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nin eksikliklerini en kısa sürede gidereceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, esnafa çok değer veriyor. Pazar yerleri, halkımız için gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların giderilmesinde çok büyük bir yere sahip. Pazar yerimizde daha önce yağmur suyu drenaj hattı çalışması yaptık. Düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirdiğimiz pazar yerimizin havalandırma sistemini de iyileştireceğiz” diye konuştu.

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