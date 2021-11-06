ADÜ'de 'Mimari Restorasyon Konferansı' gerçekleştirildi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Mimari Restorasyon Konusunda Saha Deneyiminin Mesleki Adaptasyon Sürecine Etkileri’ konferansı gerçekleşti.



Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilerinin restorasyon ve konservasyona dair saha bilgilerinin artırılabilmesi amacıyla düzenlenen konferansta, Restoratör Ferit Çakaloğlu konuşmacı olarak yer aldı. Mesleki deneyimin önemine ve gelecekte yaşayabilecekleri sorunlara ilişkin öğrencilere bilgi veren Restoratör Ferit Çakaloğlu, sunumunun sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen konferans, Dr. Öğr. Üyesi Yüksekokul Müdürü Umut Tolga Gümüş tarafından Restoratör Ferit Çakaloğlu’na teşekkür belgesi verilmesi ile son buldu.

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