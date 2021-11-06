Kuşadası’nda yıldızlar geçidi devam ediyor

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Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, Kuşadası’nda sahne alırken seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Diva lakaplı Bülent Ersoy ile başlayan kış sezonu hızla devam ederken geçtiğimiz hafta Selami Şahin, Rubato ile devam eden Kuşadası gecelerinin son konuğu pop müziğinin yıldızı Merve Özbey oldu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Özbey, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay’ın dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek Kuşadalılara unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

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