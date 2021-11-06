AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi

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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür ettiği anlara sert tepki gösterdi.



AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Lütfü Türkkan’ın şehit yakını vatandaşa küfür etmesi; milletvekili rozetini, insani değerleri ve her şeyden önce şehidimizin aziz hatırasını ayaklar altına almaktır. Bu rezaleti sahiplenen partiyi millet de tarih de unutmaz. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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