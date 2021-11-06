Kuşadası'nda yaz devam ediyor

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri Kasım ayında denize girdi.



Ege Bölgesi’nin gözde turizm merkezlerinden Kuşadası, Kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü bölgede, güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri, plajlarda 'kış güneşinin' tadını çıkardı. Kimi bölge sakini denize girerken kimisi de güneşlendi. Hava sıcaklarının yüksek seyretmesi bölge esnafını da memnun etti.

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