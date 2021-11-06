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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baş ağrısının en büyük nedeni, stres

İHA

Baş ağrısının en büyük nedeni, stres

Nöroloji Uzmanı Dr. Selvi Okundu, çok sık görülen ve farklı tiplerde baş ağrısı olduğunu belirterek özellikle en sık neden olan etkenin stres olduğuna dikkat çekti.
Acıbadem Bodrum Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Selvi Okundu baş ağrısının en sık karşılaştıkları şikayet olduğunu ifade ederek “Baş ağrısı aslında farklı nedenlerle ortaya çıkar ve değişik tiplerde görülür. Biz, baş ağrısını iki ayrı ve büyük gurup olarak görüyoruz. Bunlar; primer (birincil) ve sekonder (ikincil) baş ağrılarıdır. Birincil guruptaki ağrıların nedeni, bir hastalık değildir. Bu grupta da migren, gerilim tipi baş ağrıları, nevraljik ve küme tipi baş ağrıları var ki, her birinin ağrısı da değişiktir. Fakat sekonder yani ikincil dediğimiz baş ağrılarında ise, altta bir hastalık vardır” dedi.
En sık görülen baş ağrılarının başında migren, gerilim tipi ve küme tiplerin geldiğini belirten Dr. Selvi Okundu, mevsim geçişlerinin migren ağrılarını tetiklediğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Mevsim geçişlerinde rüzgar artar, nem oranı daha sık değişir ve bütün bunlar migreni olan hastalarda ağrıyı tetikler. İlkbahar ve sonbahar aylarında ise, kümetip baş ağrıları artış gösterir. Kış aylarında ise grip enfeksiyon oranı artığından enfeksiyonlara bağlı baş ağrılarından şikayetler görülür.”

“Aniden gelen baş ağrısı tehlikeli olabilir”
Baş ağrılarının bir çok sebebinin olduğunu sözlerine ekleyen Okundu, “Ağrının karakteri, ne kadar sürdüğü, başının neresinin ağrıdığı önemli. Toplumda en çok gördüğümüz ağrılar stres baş ağrısı olarak adlandırılıyor. Yorgunluk, uykusuzluk, stres baş ağrılarını tetikliyor. Günümüzde modern hayatın getirdiği hız nedeniyle çoğu zaman yorgun ve uykusuz kalan kişilerin ortak sorunlarından biri baş ağrısı oluyor” dedi.
Şiddetli baş ağrılarının daha çok migrenden kaynaklandığını söyleyen Okundu, migren ağrılarının 4 saatle 72 saate kadar uzayabildiğine dikkat çekerek “Uzmanlar olarak ara ara gelen baş ağrılarındansa hayatından ilk defa çok şiddetli gelen baş ağrılarından daha çok tedirgin oluyoruz. Çünkü bu ağrılar beyin kanaması gibi önemli hastalıkların habercisi olabiliyor. O nedenle aniden gelen baş ağrılarında kişinin mutlaka bir uzmana başvurmasında yarar var” şeklinde konuştu.
Covid19 belirtilerinden birinin de baş ağrısını olduğunu söyleyen Dr. Okundu, o nedenle baş ağrısı ile eşlik eden diğer belirtilere de dikkat edilmesi, şüpheli durumlarda doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

“Atkı ve bere kullanın”
Okundu mevsim geçişlerine dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayarak “Sonbaharı yaşıyoruz giderek hava soğuyacak. Dolayısıyla soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıya çıkmamak, dışarı çıkılacaksa da atkı bere gibi koruyucu önlemler alıp direk soğuk ve rüzgara maruz kalmamak önemli. Klima çalıştırılacaksa direk klimaya maruz kalmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

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