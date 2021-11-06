Germencik Belediyesi'nden kuraklıkla mücadele eylem planı Belediye Başkanı Öndeş, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Kuru ile görüştü

Germencik Belediyesi kuraklıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürürken, su sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren çiftçi ve üretcilerle görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta konuyu bilimsel zeminde değerlendirmek ve somutlaştırmak için Jeoloji Mühendisleri Odası, çevre bilimcilerine bildiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş uzmanların öngörüleri doğrultusunda kuraklık önlemlerini başlattı.



İş makinaları, ekip ve ekipman desteğiyle yardıma koşan Germencik Belediyesi, ikinci etapta ilçenin tüm noktalarını pankart ve afişlerle donatıp, broşürler dağıtarak su tasarrufu, etkin ve verimli su yönetimi gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi. Son olarak Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru ile görüşen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yeni bir adım atmak için karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Öndeş, uygulamada olan Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde Germencik Belediyesi’nin katkıları, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisleri Odası gibi konunun uzmanı kurum ve kuruluşların işbirliğiyle kuraklık sempozyumu düzenlenmesi ve konunun akademik boyutta değerlendirilerek, üreticilere etkin ve verimli su yönetimi, su tasarrufu gibi konularda bilgilendirmeler yapılması için izlenecek yol haritası hakkında istişarelerde bulundu.



Kuraklığın en tehlikeli afet olduğunu vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Tüm afetler tehlikelidir. Ancak kuraklık kitlesel zararlara yol açacak ciddi bir afettir. Yaz öncesi Jeoloji Mühendisleri ve çevre uzmanları yaptıkları ölçüm ve incelemeler sonucunda bizlere ciddi bir kuraklığın olduğu, yer altı suyunun tehlikeli seviyelerde azaldığı bildirildi. Uzmanların ölçümleri neticesinde hazırlanan veriler kuraklığın bir sonucu olarak yarık ve çatlakların oluşabileceği yönündeydi. Bizler yaptırdığımız çalışmalarla ve bizlere sunulan bilimsel veriler ışığında kuraklıkla mücadele planımızı yaz öncesinden bu yana gerek uygulama gerek bilgilendirme anlamında sürdürüyoruz. Kuraklıkla mücadelenin yolu etkin ve verimli su yönetimi, disiplinli bir su tasarruf politikasıdır. Germencik Belediyesi olarak kuraklığın baş gösterdiği ilk günden bugüne konunun uzmanı kurum ve kuruluşların sunduğu bilimsel veriler çerçevesinde hızlıca Kuraklık Eylem Planını hazırladık ve yol haritası belirledik. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru’yu ağırlayarak, kuraklık ile mücadele kapsamında yapılması gerekenler, atılacak adımlar ve belediyemizin halihazırda uygulamada olan Kuraklık Eylem Planı hakkında görüştük. En kısa sürede Ziraat Fakültesi, Jeoloji Mühendisleri Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve çevre uzmanlarının katılımlarıyla kuraklık ile ilgili olarak bir sempozyum düzenleyerek özellikle üreticilerimizi su yönetimi, su tasarrufu ve suyu etkin ve verimli kullanma gibi konularda bilgilendireceğimiz geniş kapsamlı bir çalışma planı hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

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