Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xx), Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Greta (xx), Güldeniz (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Berra (x)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif (xxx), Hande (xxx), Beyza (xxx), Boskovic (xxx), Adams (xxx), Heyrman (xxx), Simge (xxx), Fatma (xx), Saliha (xx), Zeynep (xx)

SETLER: 20-25, 20-25, 25-23, 16-25

SÜRE: 116 dakika (27, 30, 32, 27)Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 20-25, 25-23 ve 16-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 7 puanda kalırken, Eczacıbaşı 16 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-11-06 17:13:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.