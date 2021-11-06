Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xx), Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Greta (xx), Güldeniz (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Berra (x)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif (xxx), Hande (xxx), Beyza (xxx), Boskovic (xxx), Adams (xxx), Heyrman (xxx), Simge (xxx), Fatma (xx), Saliha (xx), Zeynep (xx)
SETLER: 20-25, 20-25, 25-23, 16-25
SÜRE: 116 dakika (27, 30, 32, 27)Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 20-25, 25-23 ve 16-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 7 puanda kalırken, Eczacıbaşı 16 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2021-11-06 17:13:17
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