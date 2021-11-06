CHP Aydın Eski Milletvekili Baydar'dan Kuşadası kent meydanı projesine tam not

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın eski Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel'in kent meydanı projesinin Kuşadası'nda hayata geçirilecek en önemli hizmetlerden biri olduğuna dikkat çeken Metin Lütfi Baydar, "Başkan Ömer Günel, göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'na değer katacak çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.



CHP Aydın eski Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Aydın'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı yöneticileriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmaya CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. CHP Aydın eski Milletvekili Baydar, Belediye Başkanı Ömer Günel’e Kuşadası’nda yaşama geçirdiği projeler için teşekkür etti.



"Kuşadası'na nefes aldıracak"

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışmasının kente her alanda hizmet olarak geri döndüğünü kaydeden Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, "Kent meydanı projesi Kuşadası için çok önemli. Kuşadası'nın uzun yıllardır ihtiyacı olduğu büyük bir eksiklik böylece giderilecek. Özellikle turizm sezonunda Kuşadası'nın nüfusu artıyor. Kent meydanı projesi Kuşadası'na nefes aldıracak. Kuşadası'nda vizyon sahibi bir belediye başkanımız görevde olduğu için çok mutluyum. Belediyemiz halkına var gücüyle hizmet ediyor" dedi.



"Kuşadası için çalışıyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'ın ziyareti bize onur ve mutluluk verdi. Kendisi çok deneyimli bir siyasetçi. Fikir ve tecrübelerini bizimle paylaştığı için değerli vekilimize çok teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaret ve istişareler bize büyük keyif veriyor. Aynı zamanda yol gösterici olup gücümüze güç katıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Kuşadası için çalışarak en iyi ve doğru projeleri üretiyoruz" diye konuştu.

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