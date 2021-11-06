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Aydın'da çevrecilerden JES'ler kapatılsın eylemi

DHA

Aydın'da çevrecilerden JES'ler kapatılsın eylemi


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, bir araya gelen çevre dernekleri, İklim Adaleti İçin Küresel Eylem Günü kapsamında, ellerinde dövizler ve çalan davul eşliğinde yürüdükleri bir jeotermal tesis önünde eylem yaptı. Çevreciler, eylemde, 'Aydın'da JES istemiyoruz" dedi.
Aydın'da 'Büyük Menderes İnisiyatifi Aydın Bileşenleri' adı altında bir araya gelen çevre dernekleri, İklim Adaleti İçin Küresel Eylem Günü kapsamında Aydın-İzmir karayolu kenarında toplandı. Yaklaşık 70 kişilik çevreci grup, "JES'ler kapatılsın', 'Aydın'da JES'leri istemiyoruz' sloganları atıp, 'Zaman daralıyor, iklimi değil sistemi değiştir, eko kırım suçtur, havamızı suyumuzu zehirleyen jeotermal santrallere hayır', 'Endüstriyel tarıma son verilsin', ve "Fosil yakıtlara hayır' yazılı dövizler açtı.
Grup, çalan davul eşliğinde kara yolunun kenarındaki bir jeotermal enerji santralinin önüne yürüdü. Çevrecilerin eylemini Jeotermal Enerji Santrali (JES) yetkilileri içeriden eylemi izledi, sivil giyimli jandarma ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
'AYDIN'IN ALTI BOŞALDI'
Santralin önünde çevreciler adına açıklama yapan Metin Aydın, "Aydın'da cehennemi yaşıyoruz. Sözde gök kubbenin altındaki en güzel topraklar. Dağlarından yağ, ovaların bal akan memleket ama bugün geldiğimiz sonuç itibarıyla Büyük Menderes Nehri'nden sular akmıyor. Ovaları pis kokuyor, her taraf ölü durumda. Bizler Aydın'da yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza temiz bir Aydın bırakmak istiyoruz. Aydın, Türkiye'de küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek iller arasında yer almaktadır. Bunun en tipik örneği ise 2021 yılında Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, havzada sıcaklıkların 50 dereceye ulaşmasıdır. Küresel iklim değişikliğinin en önemli sebebi karbondioksit gazlarıdır. Aydın'daki mevcut JES'lerin sayıları 40'a yakındır. Bu sayı termik santrallerden 2 kat, dünyadaki JES'lerden 12 kat daha fazla karbondioksit salımı yapmaktadır" dedi.
'YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI KİRLENDİ'
Aydın'daki Büyük Menderes Havzası'ndaki jeotermal santrallerin aynı zamanda termik ve nükleer santral etkisi gösterdiğine dikkati çeken Aydın, "Vahşi JES uygulamaları sonucu Aydın'da yer altı ve yer üstü suları kirlendi ve azaldı. Akışkanların reenjekte edilmemesi sonucu Aydın'ın altı boşaldı. Deprem fay hatları kırıldı. Topraklar ise parsel parsel çatladı ve toprakta göçükler oluşmaya başladı. Aydın'da her an büyük ölçekli deprem oldu olacak noktasına geldi. Hiçbir resmi yetkili ve belediye başkanı yine konuşmadı. Hepsi sustu ve susmaya devam ediyorlar. Aydın halkı korku ve endişe içinde yaşarken, yetkililer her zaman olduğu gibi 3 maymunu oynuyor" diye konuştu.
"Artık yeter söz Aydın halkınındır" diyen Aydın, kentte JES istemediklerini söyledi. Basın açıklamasının ardından çevreciler, dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-11-06 17:53:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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