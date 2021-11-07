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630 kilometre pedal çevirip Aydın'ın toprağını Anıtkabir'e götürecekler

DHA

630 kilometre pedal çevirip Aydın'ın toprağını Anıtkabir'e götürecekler


Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'dan 19 bisiklet sporcusu, 10 Kasım'da Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olmak için yola çıktı. Bisikletliler, Aydın'ın toprağını 630 kilometre pedal çevirip Anıtkabir'e ulaştıracak.
Aydın Bisikletliler Derneği'nden 19 bisikletli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için pedal çeviriyor. Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıkan sporcuları, aileleri ve bölge halkı alkışlarla uğurladı.
Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz'ın önderliğinde yola çıkan bisikletliler, 4 günde Anıtkabir'e varmayı hedefliyor. Yıkılmaz, "Bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiğimiz Aydın-Ankara 630 kilometrelik 'Atamızın Yolundayız' yolculuğumuza başladık. 19 kişi pedal çeviriyoruz. 4 günde Anıtkabir'de olmayı planlıyoruz. Denizli, Sandıklı, Emirdağ, Polatlı güzergahını takip ederek, Ankara Anıtkabir'de olacağız" dedi.
Yolculuğun gururunu yaşadıklarını belirten Yıkılmaz, "Geleneksel hale getirdiğimiz yolculuğumuzdan dolayı onurlu ve gururluyuz. Herkes çok heyecanlı. Aydınlı bisikletliler olarak Ata'mıza saygımızı, bağlılığımızı, minnet ve şükranımızı sunmak için Aydın'dan huzuruna bir avuç Aydın toprağı götürüyoruz ve toprağı Anıtkabir'e bırakacağız" ifadelerini kullandı.
Bisikletlilerden Erdem Şanlıtürk ise "10 Kasım dolayısıyla Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. Umarım çok güzel, kazasız bir yol olur. Böyle bir yolda Ankara'ya hareket etmek, çok anlamlı ve güzel" dedi.
ANNESİ DUALARLA UĞURLADI
Anıtkabir yolculuğu öncesinde bisikletlileri aileleri ve sevenleri yalnız bırakmadı. Murat Yalabık adlı bisikletliyi 80 yaşındaki annesi Fatma Yalabık uğurladı. Oğlu Murat'a yol için nasihatlerde de bulunan Fatma Yalabık, "Oğlum Atatürk'ün izinde gittiği için mutluyum, huzurluyum. Allah sağlıklı sıhhatli gelip gitmeyi nasip etsin" dedi.
Murat Yalabık ise "Annem beni uğurlamaya geldi. Aydın'dan yola çıkıp 630 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya varacağız. Hedefimiz 10 Kasım'da Ankara'da olmak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2021-11-07 14:11:32

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