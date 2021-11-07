Lösemi hastası çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, “Lösemi değil iyilik bulaşır” sloganıyla lösemi hastası çocukları ziyaret ederek, oyuncak dağıttı.

Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastasu çocukları ziyaret etti. Örnek bir davranış sergileyerek lösemiye dikkat çeken muhtar Çamoğlu, tedavi gören çocuklara moral vererek oyuncak dağıttı.

“Lösemi değil iyilik bulaşıcıdır” diyerek lösemi hastalığı konusunda bilinen yanlışlara da vurgu yapan muhtar Çamoğlu; “Küçücük yaşlarına rağmen hayat için büyük bir savaşın üstesinden gelmeye çalışan o güzel kalplerin haftası dolayısıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımıza acil şifalar, sağlık ve mutlulukla dolu yarınlar diliyoruz. Onların farkındayız ve gelecek güzel günlerde her zaman yanlarındayız. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş'ı da ziyaret edip, yeni görevinde başarılar diledik. Misafirperverliğinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce unutmayalım ki, lösemi değil iyilik bulaşıcıdır ve geleceğimiz olan çocuklarımıza verebileceğimiz moral ve destek onların en büyük ilacıdır” dedi.

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