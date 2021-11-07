Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler

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Kuşadası'nda yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havanın tadını çıkaran tatilciler serinlemek için denize girip doyasıya eğlendi.



Yazı aratmayan sıcak hava, vatandaşları denize davet etti. 25 derece sıcaklığın yaşandığı Türkiye'nin en önemli turizm kenti Kuşadası'nda, vatandaşlar denize girip doyasıya eğlendi. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi plajında yazı aratmayan görüntüler oluşurken, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, gün boyunca kendilerini serin sulara bıraktı. Kimi vatandaşlar denize girdi, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

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