Didim, “Dijital Hastane” unvanını korudu

Didim Devlet Hastanesi, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme (EMRAM) modelindeki 6. seviyeye yükselerek “Dijital Hastane” unvanını korudu.



Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmalarını tamamlayan Didim Devlet Hastanesi, HIMSS Seviye 6 sertifikasyonunun devamlılığını sağlamak amacı ile HIMSS Akreditasyon yetkililerinin katılımlarıyla online ortamda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. "Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviyeye bir adım daha yaklaşan Didim Devlet Hastanesi, HIMSS kriterlerini yerine getirerek 6. seviyedeki yerini ve Dijital Hastane unvanını korudu.



Milli işletim sistemi Pardus’u kullanan Didim Devlet Hastanesi, hastaların tüm raporları ve analizlerinin dijital ortamda tutulmasına olanak sağlayan sistem sayesinde, artık hastaya ilişkin tanı ve tedavi uygulamalarındaki tüm geçmiş tıbbi veri ve dosyalara çok kısa sürede ulaşabilecek.



Dijitalleşen dünya ile birlikte hastanelerin de dijitalleşmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Hastanelerdeki tüm tıbbi kayıtları, tüm tedavi süreçlerini merkezi olarak koordine eden, sağlık personelleri ve hastalarımızın konforunu artıran bir sistemdir. Şuan için Aydın genelinde HIMSS 6. seviye sertifikasyonunu elinde bulunduran 3 hastanemiz var. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından Didim Devlet Hastanesi de bu unvanını korudu. Dijitalleşen dünya ile birlikte sağlık sektörünün bu alana tam entegrasyonu, verilen sağlık hizmetinin çok daha kaliteli ve kullanılan kaynakların çok daha efektif olmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere enabız ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, bakanlığımızın tüm dünyada örnek gösterildiği bir seviyededir. Bu sistemler sayesinde tüm hastaların, hastalık geçmişi, ilaç kullanım trafikleri takip edilip daha etkin tanı ve tedavi sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde de tüm akreditasyonları yerine getirerek en üst seviye olan 7. seviye için başvurularımızı yapacağız. Yine Aydın genelindeki diğer hastanelerimizde de gerekli kayıt işlemlerini yaparak seviye 6’ya yükselmelerini sağlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.