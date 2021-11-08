Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor Aydın’da son 8 yılda 21 bin kişi organ bağışında bulundu

Organ bağışının önemi her geçen gün artarken, Aydın genelinde 114 hasta nakil bekliyor. İl genelinde son 8 yılda 21 bin 109 kişi organ bağışında bulunurken, Aydın en fazla bağış yapılan 7'inci il oldu.



Her yıl, tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan binlerce kişi nakil beklerken, hayatını kaybetmekte veya cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalışıyor. Gün geçtikçe önemini bir kez daha ortaya koyan organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Aydın genelinde de farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarda organ bağışı bilincinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapılırken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da 99 böbrek nakli,15 karaciğer nakli olmak üzere toplam 114 hasta organ nakli bekliyor.



Aydın genelinde organ bağışları yapılsa da yeterli olmadığına dikkat çekilirken, konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Unutmamak gerekir ki biz veya bir yakınımız da aynı durumda olabiliriz. Bugün itibariyle ilimizde 99 böbrek nakli bekleyen hasta varken, 37 hastaya nakil yapıldığı, 15 karaciğer nakli bekleyen hasta varken, 23 nakil yapıldığı görülmektedir. Bu durum organ bağışı konusunda toplum farkındalığının ve duyarlılığın çok düşük olduğunu göstermektedir” ifadeleri yer aldı.



Aydın’da 2013 yılından bugüne kadar toplamda 21 bin 109 kişi organ bağışında bulunurken, Aydın bu rakamlarla ülke genelinde en çok bağış yapılan 7. il oldu.



Organ bağışlarında aile iznin önemine dikkat çekilen açıklamanın devamında “2010 yılından bugüne kadar Türkiye geneli gerçekleşen beyin ölümü sayısı 19 bin 641 iken aile izni sayısı 5 bin 310’dur. Yine 2010 yılından bugüne kadar ilimizde gerçekleşen beyin ölümü sayısı 318 iken aile izni sayısı 108’dir. Bu rakamlar bize beyin ölümü sayıları ile aile izni arasındaki farkın büyüklüğünü, yani aile izninin önemini göstermektedir. Diğer bir anlatımla, bir tarafta sağlam organların toprak olduğunu, bir tarafta ise nakil bekleyen hastaların nakil beklerken hayatlarını kaybettiğini ya da cihazlara bağlı halde hayata tutunmaya çalıştıklarını göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

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